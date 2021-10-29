Колонны дыма видны из космоса. Как выглядят изменения климата снаружи планеты?

Как выглядят изменения климата снаружи планеты, рассказал французский астронавт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Между двумя полетами Тома Песке на МКС прошло пять лет.

Он признается, что такие ураганы и лесные пожары, когда колонны дыма видны из космоса в течение многих дней, наблюдает впервые. Также астронавта беспокоят тающие ледники и вырубки в амазонских дождевых лесах.