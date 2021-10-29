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Колонны дыма видны из космоса. Как выглядят изменения климата снаружи планеты?

29 октября 2021 20:06
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Как выглядят изменения климата снаружи планеты, рассказал французский астронавт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Между двумя полетами Тома Песке на МКС прошло пять лет.  

Колонны дыма видны из космоса. Как выглядят изменения климата снаружи планеты?-1

Он признается, что такие ураганы и лесные пожары, когда колонны дыма видны из космоса в течение многих дней, наблюдает впервые. Также астронавта беспокоят тающие ледники и вырубки в амазонских дождевых лесах.  

Колонны дыма видны из космоса. Как выглядят изменения климата снаружи планеты?-4

К этим проблемам он намерен привлечь внимание общественности перед началом 26-й сессии ООН по вопросам изменения климата. Она пройдет в Глазго с 31 октября по 12 ноября.  

# Экология # Том Песке # Фотофакт

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