Колонны дыма видны из космоса. Как выглядят изменения климата снаружи планеты?

Как выглядят изменения климата снаружи планеты, рассказал французский астронавт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Между двумя полетами Тома Песке на МКС прошло пять лет.
Как выглядят изменения климата снаружи планеты, рассказал французский астронавт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Между двумя полетами Тома Песке на МКС прошло пять лет.
Он признается, что такие ураганы и лесные пожары, когда колонны дыма видны из космоса в течение многих дней, наблюдает впервые. Также астронавта беспокоят тающие ледники и вырубки в амазонских дождевых лесах.
К этим проблемам он намерен привлечь внимание общественности перед началом 26-й сессии ООН по вопросам изменения климата. Она пройдет в Глазго с 31 октября по 12 ноября.