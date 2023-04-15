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Коллапс в Нидерландах: барсуки остановили движение поездов сразу в нескольких пунктах

15 апреля 2023 12:43
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В Нидерландах остановлено движение сразу на нескольких железнодорожных маршрутах. Причина – барсуки, прорывшие норы под путями.

Коллапс в Нидерландах: барсуки остановили движение поездов сразу в нескольких пунктах-1

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Были отменены поезда на севере и юге страны. Официальные лица заявили, что неясно, как долго придется иметь дело с этой проблемой, поскольку барсуки являются охраняемым видом, а значит, прежде чем начинать ремонт, необходимо получить разрешение от властей. Проверка, проведенная в последние дни, показала, что барсуки копали гораздо активнее, чем обычно.

Коллапс в Нидерландах: барсуки остановили движение поездов сразу в нескольких пунктах-4

Альдерт Баас, представитель голландского оператора железнодорожной инфраструктуры:
Проблема копающих барсуков в среде железнодорожных путей является реальной проблемой из-за безопасности, поэтому мы должны удалить их отсюда. И это сложно, потому что им нравится находиться на железных дорогах.

Популяция голландских барсуков в последние годы увеличивается, в стране есть 40 мест, где животные построили норы, затрагивающие железные дороги.

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