Коллапс в Нидерландах: барсуки остановили движение поездов сразу в нескольких пунктах

В Нидерландах остановлено движение сразу на нескольких железнодорожных маршрутах. Причина – барсуки, прорывшие норы под путями.

Были отменены поезда на севере и юге страны. Официальные лица заявили, что неясно, как долго придется иметь дело с этой проблемой, поскольку барсуки являются охраняемым видом, а значит, прежде чем начинать ремонт, необходимо получить разрешение от властей. Проверка, проведенная в последние дни, показала, что барсуки копали гораздо активнее, чем обычно.

Панда развлекается, купаясь в бассейне. Такое милое видео засняли в Китае.

Альдерт Баас, представитель голландского оператора железнодорожной инфраструктуры:

Проблема копающих барсуков в среде железнодорожных путей является реальной проблемой из-за безопасности, поэтому мы должны удалить их отсюда. И это сложно, потому что им нравится находиться на железных дорогах.

Популяция голландских барсуков в последние годы увеличивается, в стране есть 40 мест, где животные построили норы, затрагивающие железные дороги.