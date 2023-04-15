Полиция Израиля заблокировала входы в Старый город Иерусалима

Внимание всего христианского мира, готовящегося встретить Пасху, сейчас приковано к Иерусалиму, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В священном городе ждут снисхождение Благодатного огня. Символ света Воскресения Христова доставят и в Беларусь. В Минск Благодатный огонь спецрейсом прибудет к началу праздничного ночного богослужения, если все пойдет по плану.

Полиция Израиля на данный момент заблокировала входы в Старый город Иерусалима. Храм Гроба Господня закрыт почти для всех посетителей, включая паломников, туристов и журналистов. Исключение сделали лишь отдельным группам. Повышенные меры безопасности введены по всему городу. Развернуты более двух тысяч полицейских, бойцы спецслужб получили подкрепление из других районов. Такие меры вызвали недовольство со стороны служителей церкви. Они требуют обеспечить свободный доступ на церемонию снисхождения Благодатного огня для всех верующих, а некоторые и вовсе призвали паломников просто игнорировать ограничения.