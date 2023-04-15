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Панда развлекается, купаясь в бассейне. Такое милое видео засняли в Китае

15 апреля 2023 12:40
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Очередное потешное видео, появившееся на мультимедийной платформе iPanda, которая обеспечивает круглосуточные прямые трансляции повседневной жизни панд в заповедниках юго-западного Китая.

Панда развлекается, купаясь в бассейне. Такое милое видео засняли в Китае-1

Коллапс в Нидерландах: барсуки остановили движение поездов сразу в нескольких пунктах.

На этот раз животное развлекается, купаясь в бассейне. Героиню ролика зовут Тензай. Но просто играть лапами в воде ей было неинтересно, и в какой-то момент она внезапно схватилась за одну из лап и начала грызть, кажется, вполне наслаждаясь ее вкусом.

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