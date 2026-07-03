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Премьер-министр Молдовы Александр Мунтяну объявил об уходе в отставку

03 июля 2026 13:49
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Премьер-министр Молдовы Александр Мунтяну объявил об уходе в отставку-0

Премьер-министр Молдовы Александр Мунтяну объявил о намерении уйти в отставку, пишет РИА Новости.

Как сообщила президент республики Майя Санду, Мунтяну будет исполнять обязанности премьер-министра пока не будет сформировано новое правительство. Она указала, что у Мунтяну был межличностный конфликт с главой министерства образования Даном Перуном.

Сам Мунтяну объяснил уход в отставку невозможностью трудиться в соответствии со своими принципами и убеждениями.

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Фото: Pinterest

# Международная политика

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