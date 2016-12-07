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Землетрясение в Индонезии: количество жертв выросло до 92

07 декабря 2016 10:28
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Новости Индонезии. Количество жертв землетрясения в Индонезии возросло до 92. Магнитуда подземных толчков составила 6,4. Начало сейсмической грозы у берегов «страны вулканов» было зафиксировано в половину второго ночи по минскому времени. Очаг залегал на глубине 10 километров. Больше всего, как отмечают специалисты, пострадал остров Суматра. Сейчас здесь работают спасатели.

Стихия вызвала большие разрушения, многие дома буквально сложились, и эти развалины только предстоит разбирать. Десятки тысяч людей вышли на улицы, отказываясь возвращаться в уцелевшие здания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Землетрясение

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