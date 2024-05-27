Более 2 тыс. человек остались под завалами оползня в Папуа – Новой Гвинее

Возросло число жертв оползня в Папуа – Новой Гвинее. Он похоронил заживо более 2 тысяч человек. Количество погибших подтвердили местные власти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оползень сошел 24 мая в отдаленной деревне. Под землей оказались свыше тысячи жилых домов. В результате оказалась перекрыта дорога, спасатели не смогли добраться до региона. Только на следующий день после инцидента к работам привлекли аварийные службы и армию.

18 членов моей семьи похоронены под землей и обломками, на которых я стою. Спасибо всем, кто пришел нам помочь. Но боюсь, я не смогу сосчитать всех погибших родственников в деревне.