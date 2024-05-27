Прямой эфир

Более 2 тыс. человек остались под завалами оползня в Папуа – Новой Гвинее

27 мая 2024 11:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Возросло число жертв оползня в Папуа – Новой Гвинее. Он похоронил заживо более 2 тысяч человек. Количество погибших подтвердили местные власти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 2 тыс. человек остались под завалами оползня в Папуа – Новой Гвинее-1

Оползень сошел 24 мая в отдаленной деревне. Под землей оказались свыше тысячи жилых домов. В результате оказалась перекрыта дорога, спасатели не смогли добраться до региона. Только на следующий день после инцидента к работам привлекли аварийные службы и армию.

Более 2 тыс. человек остались под завалами оползня в Папуа – Новой Гвинее-4

18 членов моей семьи похоронены под землей и обломками, на которых я стою. Спасибо всем, кто пришел нам помочь. Но боюсь, я не смогу сосчитать всех погибших родственников в деревне.

Более 2 тыс. человек остались под завалами оползня в Папуа – Новой Гвинее-7

Сегодня разбирать завалы на месте трагедии помогают международные благотворительные и гуманитарные организации, однако работа по-прежнему идет очень медленно, поскольку для удаления камней и грунта используются только лопаты.

# Природные катаклизмы

Другие новости рубрики

Все новости
В МИД РФ ответили на слова президента Эстонии о планах поставить РФ на колени
27 мая 2024 11:10

В МИД РФ ответили на слова президента Эстонии о планах поставить РФ на колени

Минобороны РФ: российская армия взяла под контроль Нетайлово в ДНР
27 мая 2024 11:07

Минобороны РФ: российская армия взяла под контроль Нетайлово в ДНР

Захарова ответила на слова президента Эстонии о планах поставить РФ на колени
27 мая 2024 10:28

Захарова ответила на слова президента Эстонии о планах поставить РФ на колени

ЕС хочет провести мирный саммит по Украине с Россией в Саудовской Аравии
27 мая 2024 09:53

ЕС хочет провести мирный саммит по Украине с Россией в Саудовской Аравии

Охрана Зеленского хотела сдаться при заходе армии РФ в Киев
27 мая 2024 09:44

Охрана Зеленского хотела сдаться при заходе армии РФ в Киев

МВД России объявило в розыск двух украинских генералов
27 мая 2024 09:30

МВД России объявило в розыск двух украинских генералов

Столтенберг: Киев должен иметь возможность бить по России оружием НАТО
27 мая 2024 09:22

Столтенберг: Киев должен иметь возможность бить по России оружием НАТО

Шольц допустил, что Украина может не вступить в НАТО в ближайшие 30 лет
27 мая 2024 09:13

Шольц допустил, что Украина может не вступить в НАТО в ближайшие 30 лет

Дефицит взрывчатых веществ в ЕС тормозит производство оружия для Украины
27 мая 2024 09:12

Дефицит взрывчатых веществ в ЕС тормозит производство оружия для Украины

Президент Эстонии: сделаем всё, чтобы поставить Россию и Путина на колени
27 мая 2024 08:43

Президент Эстонии: сделаем всё, чтобы поставить Россию и Путина на колени

Президент Эстонии Карис хочет «поставить Россию на колени»
27 мая 2024 08:38

Президент Эстонии Карис хочет «поставить Россию на колени»

МО РФ: за сутки силы ПВО сбили 12 БПЛА ВСУ над четырьмя регионами России
27 мая 2024 08:21

МО РФ: за сутки силы ПВО сбили 12 БПЛА ВСУ над четырьмя регионами России