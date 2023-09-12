Новости Ливии. Количество пропавших без вести после наводнения в Ливии достигло 10 тысяч, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 2 тысяч человек погибли. Из-за сильных ливней, которые принес циклон «Даниель», реки вышли из берегов и разрушили две дамбы. В отдельных регионах нет электричества и связи, несколько районов объявлены зоной стихийного бедствия.