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Количество пропавших без вести после наводнения в Ливии достигло 10 тысяч

12 сентября 2023 21:11
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Новости Ливии. Количество пропавших без вести после наводнения в Ливии достигло 10 тысяч, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Количество пропавших без вести после наводнения в Ливии достигло 10 тысяч-1

Более 2 тысяч человек погибли. Из-за сильных ливней, которые принес циклон «Даниель», реки вышли из берегов и разрушили две дамбы. В отдельных регионах нет электричества и связи, несколько районов объявлены зоной стихийного бедствия.

# Наводнение # Фотофакт

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