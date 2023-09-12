На Эльбрусе погиб белорусский турист, сорвавшись с высоты. Об этом сообщили в главном управлении МЧС России по Кабардино-Балкарии, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гражданин нашей страны находился в составе незарегистрированной группы предположительно из девяти человек. От полученных травм он скончался на месте. Трагедия произошла на высоте почти 5,5 тысячи метров. Тело погибшего эвакуировали и передали следственно-оперативной группе правоохранительных органов.