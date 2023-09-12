Ким Чен Ын провёл переговоры с губернатором Приморья и главой Минприроды России

Ким Чен Ын прибыл в Россию. Северокорейский лидер уже провел переговоры с губернатором Приморья и главой Минприроды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ким Чен Ын прибыл в Россию. Северокорейский лидер уже провел переговоры с губернатором Приморья и главой Минприроды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как сообщили в Кремле, в рамках визита пройдет также встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына. Один на один, а также в расширенном составе. В них примет участие и министр обороны Сергей Шойгу. Детали предстоящих переговоров сохраняются в тайне. В предыдущий раз северокорейский лидер приезжал во Владивосток в апреле 2019 года.