Ким Чен Ын провёл переговоры с губернатором Приморья и главой Минприроды России

Как сообщили в Кремле, в рамках визита пройдет также встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына. Один на один, а также в расширенном составе. В них примет участие и министр обороны Сергей Шойгу. Детали предстоящих переговоров сохраняются в тайне. В предыдущий раз северокорейский лидер приезжал во Владивосток в апреле 2019 года.