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Ким Чен Ын провёл переговоры с губернатором Приморья и главой Минприроды России

12 сентября 2023 21:10
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Ким Чен Ын прибыл в Россию. Северокорейский лидер уже провел переговоры с губернатором Приморья и главой Минприроды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ким Чен Ын провёл переговоры с губернатором Приморья и главой Минприроды России-1

Как сообщили в Кремле, в рамках визита пройдет также встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына. Один на один, а также в расширенном составе. В них примет участие и министр обороны Сергей Шойгу. Детали предстоящих переговоров сохраняются в тайне. В предыдущий раз северокорейский лидер приезжал во Владивосток в апреле 2019 года.

# Международная политика # Фотофакт

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