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Венгрия и Румыния продлят запрет на импорт украинского зерна до конца 2023-го

12 сентября 2023 21:10
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Венгрия и Румыния продлят запрет на импорт украинского зерна до конца года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом на своей странице в соцсетях заявил министр сельского хозяйства Венгрии.

Венгрия и Румыния продлят запрет на импорт украинского зерна до конца 2023-го-1

Иштван Надь отметил, что интересы фермеров превыше всего. А потому ограничительные меры в отношении украинского сырья должны быть сохранены после 15 сентября, отметил политик. Ранее Варшава заявила, что не будет снимать запрет на ввоз в страну зерна и сохранит разрешение только на его транзит по своей территории.

# Международная политика # Фотофакт

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