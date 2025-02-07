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Балтия готовится к длительным блэкаутам после отключения от БРЭЛЛ

07 февраля 2025 06:29
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«Независимость» от БРЭЛЛ дается балтийским странам очень тяжело. Цены на электроэнергию в Литве, Латвии и Эстонии взлетели на 40 %, а поврежденный кабель все еще ограничивает поставки из Скандинавии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Балтия готовится к длительным блэкаутам после отключения от БРЭЛЛ-2

Правительства стран допускают длительные блэкауты во время перенастройки сети. Так, жителям Эстонии предлагают заранее запастись лекарствами, средствами гигиены, наличными деньгами и дровами. Приготовиться, например, закупить электрогенераторы, советуют и в Латвии. Сейчас Балтия производит лишь 58 % потребляемой электроэнергии, остальное приходится импортировать. Выработка ветряных станций там также рухнула до 60 %. Теперь Латвия, Литва и Эстония полностью перейдут на мощности Евросоюза. Однако способность обеспечить стабильное энергоснабжение региона в условиях пиковых нагрузок пока вызывает сомнения. Напомним, плановое отключение стран Балтии от энергокольца БРЭЛЛ анонсировано на 7 февраля. Но судя по панике среди населения, власти не очень-то верят, что масштабные изменения пройдут гладко.

# Международная политика

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