Тысячи американских наёмников могут воевать на стороне Киева

Около 1000 американских наемников могут воевать на стороне Киева. Об этом сообщила газета Washington Post, пишет РИА Новости. Издание отмечает, что конкретное число рискующих жизнью американцев неизвестно. Однако газета сообщает, что их количество может доходить несколько тысяч.

Ранее президент США Джо Байден не единожды предостерегал американцев о риске поездок в Украину.

В начале 2022 года сообщалось, что более 20 тыс. граждан США изъявили готовность примкнуть к иностранному легиону в Киеве и ежемесячно могут получать от $500 до $3 500 за несколько месяцев службы.

Ранее Washington Post сообщала, что в Украине ликвидированы по меньшей мере 16 американских наемников, которые воевали на стороне ВСУ.