Прямой эфир

Израильские учёные: массовая гибель морских ежей ставит под угрозу коралловые рифы

29 мая 2023 09:16
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Массовая гибель морских ежей ставит под угрозу коралловые рифы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. К такому выводу пришли израильские ученые, которые занимались исследованием Красного моря. Эксперты из Тель-Авивского университета всерьез обеспокоены устойчивостью экосистемы. Что стало причиной подобного дисбаланса, ученые выясняют.  

Израильские учёные: массовая гибель морских ежей ставит под угрозу коралловые рифы-1

Омри Бронштейн, исследователь:  
К сожалению, пока ничего нельзя сделать, чтобы остановить это. Мы можем только попытаться ограничить воздействие на окружающую среду.  

Израильские учёные: массовая гибель морских ежей ставит под угрозу коралловые рифы-4

Морские ежи играют важную роль в работе экосистемы. Они питаются водорослями, которые блокируют солнечный свет и мешают жизнедеятельности коралловых рифов. Поэтому ученые надеются, что восстановить популяцию этих существ удастся.  

# Экология # Марина Кишкурно # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Тысячи американских наёмников могут воевать на стороне Киева
29 мая 2023 08:40

Тысячи американских наёмников могут воевать на стороне Киева

Гладков: присоединение Харькова к Белгородской области решит проблему с обстрелами
29 мая 2023 08:22

Гладков: присоединение Харькова к Белгородской области решит проблему с обстрелами

Масштабные учения НАТО стартовали в Румынии
29 мая 2023 08:15

Масштабные учения НАТО стартовали в Румынии