Израильские учёные: массовая гибель морских ежей ставит под угрозу коралловые рифы

Массовая гибель морских ежей ставит под угрозу коралловые рифы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. К такому выводу пришли израильские ученые, которые занимались исследованием Красного моря. Эксперты из Тель-Авивского университета всерьез обеспокоены устойчивостью экосистемы. Что стало причиной подобного дисбаланса, ученые выясняют.

Омри Бронштейн, исследователь:

К сожалению, пока ничего нельзя сделать, чтобы остановить это. Мы можем только попытаться ограничить воздействие на окружающую среду.