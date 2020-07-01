Коалы могут вымереть в австралийском Новом Южном Уэльсе к 2050 году

Новости Австралии. В австралийском штате Новый Южный Уэльс к 2050 году могут вымереть все коалы. К такому выводу пришли представители парламента штата, проведя соответствующее расследование, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они убеждены, что сумчатые погибнут, если не будут приняты срочные меры по защите их среды обитания. Популяция коал сокращается из-за действий людей, которые разрушают их дома, расчищая земли для сельского хозяйства.

На численность повлияли также масштабные природные пожары, жертвами которых стали как минимум 5 000 особей.