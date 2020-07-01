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Коалы могут вымереть в австралийском Новом Южном Уэльсе к 2050 году

01 июля 2020 07:24
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Новости Австралии. В австралийском штате Новый Южный Уэльс к 2050 году могут вымереть все коалы. К такому выводу пришли представители парламента штата, проведя соответствующее расследование, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Коалы могут вымереть в австралийском Новом Южном Уэльсе к 2050 году-1

Они убеждены, что сумчатые погибнут, если не будут приняты срочные меры по защите их среды обитания. Популяция коал сокращается из-за действий людей, которые разрушают их дома, расчищая земли для сельского хозяйства.

Коалы могут вымереть в австралийском Новом Южном Уэльсе к 2050 году-4

На численность повлияли также масштабные природные пожары, жертвами которых стали как минимум 5 000 особей.

Коалы могут вымереть в австралийском Новом Южном Уэльсе к 2050 году-7

Чтобы спасти животных, парламентарии предложили 42 рекомендации, среди них – запрет на вырубку некоторых лесов, а также защита коал при планировании городов.

# Дикие животные # Фотофакт

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