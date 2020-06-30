Cirque du Soleil объявил о банкротстве из-за коронавируса

Новости Канады. Причиной стали огромный сбой в программе и принудительное закрытие шоу в результате пандемии COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Долг планируют реструктуризировать через правительство Канады и частные инвестиционные компании. Также будут сокращены более 3 000 сотрудников.