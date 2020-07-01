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В Германии разоблачили крупную сеть педофилов: к организации могут быть причастны около 30 тысяч человек

01 июля 2020 07:20
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Новости Германии. Немецкая полиция по борьбе с киберпреступностью раскрыла крупную сеть педофилов. По предварительным данным, к организации могут быть причастны около 30 тысяч человек по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Германии разоблачили крупную сеть педофилов: к организации могут быть причастны около 30 тысяч человек-1

На данный момент установлены личности 70 из них. Участников группировки подозревают в обмене контентом, на котором изображены в том числе акты насилия над детьми. Злоумышленники делятся видеозаписями и обсуждают свои преступления в различных мессенджерах.

В Германии разоблачили крупную сеть педофилов: к организации могут быть причастны около 30 тысяч человек-4

Расследование началось еще в октябре 2019 года, когда арестовали 27-летнего подозреваемого. Мужчину поместили в психиатрическое учреждение.

# Педофилия # Фотофакт

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