Евросоюз открывает границы с 14 странами и рассматривает Китай

Новости мира. Евросоюз открывает границы с четырнадцатью странами. Среди них – Австралия, Канада, Новая Зеландия, Сербия и Тунис, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пятнадцатым государством в этом списке может стать Китай. Границы Шенгенской зоны откроют для Поднебесной при условии взаимных действий для граждан ЕС с китайской стороны. Список стран будет пересматриваться каждые две недели.