Прямой эфир

Евросоюз открывает границы с 14 странами и рассматривает Китай

01 июля 2020 07:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости мира. Евросоюз открывает границы с четырнадцатью странами. Среди них – Австралия, Канада, Новая Зеландия, Сербия и Тунис, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евросоюз открывает границы с 14 странами и рассматривает Китай-1

Пятнадцатым государством в этом списке может стать Китай. Границы Шенгенской зоны откроют для Поднебесной при условии взаимных действий для граждан ЕС с китайской стороны. Список стран будет пересматриваться каждые две недели.

Евросоюз открывает границы с 14 странами и рассматривает Китай-4

Таиланд возобновляет 1 июля международные авиарейсы. Вместе с началом пятого этапа ослабления карантина на территорию страны разрешили въехать отдельным категориям иностранцев. В их числе владельцы рабочих виз и вида на жительство, а также студенты.

# Коронавирус # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Германии разоблачили крупную сеть педофилов: к организации могут быть причастны около 30 тысяч человек
01 июля 2020 07:20

В Германии разоблачили крупную сеть педофилов: к организации могут быть причастны около 30 тысяч человек

Cirque du Soleil объявил о банкротстве из-за коронавируса
30 июня 2020 15:04

Cirque du Soleil объявил о банкротстве из-за коронавируса

В Литве ввели обязательную самоизоляцию после возвращения из 50 государств
30 июня 2020 15:02

В Литве ввели обязательную самоизоляцию после возвращения из 50 государств