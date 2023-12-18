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Коалиция Вучича лидирует на выборах в парламент Сербии

18 декабря 2023 08:03
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В Сербии подводят итоги прошедшего в воскресенье, 17 декабря, голосования. По последним данным, коалиция Александра Вучича набирает на выборах в парламент около половины голосов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Коалиция Вучича лидирует на выборах в парламент Сербии-1

В избирательном штабе лидера в ночь на понедельник заявлено, что коалиция вокруг правящей Сербской прогрессивной партии получит абсолютное большинство в парламенте, а впереди продолжение пути в ЕС и нелегкие переговоры по Косово. Избирком должен сообщить окончательные результаты выборов в течение 96 часов после закрытия участков. Затем начинается срок в 30 дней для формирования нового созыва парламента, мандат которого составляет 4 года.

# Выборы # Александр Вучич # Новости Сербии

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