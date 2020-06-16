Прямой эфир

Из-за жары в больницы Токио попали более 70 человек

16 июня 2020 12:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Японии. В Токио из-за жары в больницах оказались свыше 70 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди госпитализированных – люди в возрасте от 10 до 92 лет. Накануне температура воздуха в городе достигла 35 градусов.

Из-за жары в больницы Токио попали более 70 человек-1

Жаркая погода держится здесь уже больше недели. Служба скорой помощи ежедневно получает десятки звонков. Граждане жалуются на слабость и головокружение. Больше всего подвержены риску дети и пожилые люди с хроническими заболеваниями.

Из-за жары в больницы Токио попали более 70 человек-4

Специалисты рекомендуют жителям чаще пить воду, пользоваться кондиционерами, а также снимать на улице маски, при условии соблюдения социальной дистанции.

# Погода # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Дональд Трамп подпишет указ, регулирующий действия полиции
16 июня 2020 12:20

Дональд Трамп подпишет указ, регулирующий действия полиции

Кинопремию «Оскар» перенесли на апрель 2021 года
16 июня 2020 11:18

Кинопремию «Оскар» перенесли на апрель 2021 года

КНДР хочет вернуть свои войска в демилитаризованную зону
16 июня 2020 09:54

КНДР хочет вернуть свои войска в демилитаризованную зону