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Спустя 85 лет ФБР подтвердило смерть легендарного гангстера Джона Диллинджера

02 августа 2019 19:15
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Новости США. Федеральное бюро расследований подтвердило смерть знаменитого американского гангстера Джона Диллинджера только спустя 85 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спустя 85 лет ФБР подтвердило смерть легендарного гангстера Джона Диллинджера -1

Основанием для столько долгого разбирательства послужило множество неподтвержденных слухов, что легендарному преступнику 1930-х удалось выжить в перестрелке с агентами бюро и скрыться. Однако после тщательного расследования в ФБР все легенды теперь опровергли.

Спустя 85 лет ФБР подтвердило смерть легендарного гангстера Джона Диллинджера -4

Диллинджер и его банда специализировались на грабеже банков и полицейских арсеналов. Правоохранители называли гангстера «врагом народа номер один» и никак не могли его поймать.

Спустя 85 лет ФБР подтвердило смерть легендарного гангстера Джона Диллинджера -7

Смерть Диллинджера считают началом конца эпохи американских гангстеров.

# Разбой # Фотофакт

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