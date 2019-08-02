Спустя 85 лет ФБР подтвердило смерть легендарного гангстера Джона Диллинджера

Новости США. Федеральное бюро расследований подтвердило смерть знаменитого американского гангстера Джона Диллинджера только спустя 85 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основанием для столько долгого разбирательства послужило множество неподтвержденных слухов, что легендарному преступнику 1930-х удалось выжить в перестрелке с агентами бюро и скрыться. Однако после тщательного расследования в ФБР все легенды теперь опровергли.

Диллинджер и его банда специализировались на грабеже банков и полицейских арсеналов. Правоохранители называли гангстера «врагом народа номер один» и никак не могли его поймать.