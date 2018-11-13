КНДР уничтожила свыше 600 мин на границе с Южной Кореей

Новости мира. На стороне корейской республики в районе пункта Пханмунджом снарядов обнаружено не было, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Месяцем ранее в пограничной зоне между двумя странами были выкопаны 14 наземных мин и 187 других взрывных устройств. Договоренность о разминировании была заключена во время межкорейского саммита, который прошел с 18 по 20 сентября в Пхеньяне.