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Во Франкфурте-на-Майне произошла утечка паров кислоты

13 ноября 2018 12:46
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Новости Германии. В немецком Франкфурте-на-Майне произошла утечка паров кислоты. Выброс зафиксировали в промышленной зоне на юго-востоке города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Франкфурте-на-Майне произошла утечка паров кислоты-1

В результате ДТП на трассе перевернулся грузовик с химическим веществом. Власти рекомендовали местным жителям закрыть окна и двери и не покидать свои дома. Движение общественного транспорта в опасном районе приостановлено. О пострадавших сообщений нет. Сейчас специалисты проводят замеры концентрации химикатов в воздухе.

# Аварии в Германии # Фотофакт

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