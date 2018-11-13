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Дональд Трамп объявил пылающую Калифорнию зоной стихийного бедствия

13 ноября 2018 10:07
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Новости США. С 8 ноября на территории штата действовал режим чрезвычайной ситуации, однако тех ресурсов, которыми можно было воспользоваться при режиме ЧП, оказалось недостаточно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дональд Трамп объявил пылающую Калифорнию зоной стихийного бедствия -1

По последним данным жертвами природных пожаров стали более 40 человек. Свыше 200 числятся пропавшими без вести. Уничтожены тысячи зданий.

Дональд Трамп объявил пылающую Калифорнию зоной стихийного бедствия -4

Дональд Трамп объявил пылающую Калифорнию зоной стихийного бедствия -6

Этот пожар по нанесенному ущербу и количеству погибших признан самым масштабным в истории страны.

В Калифорнии более 30 человек стали жертвами лесных пожаров, почти 230 жителей пропали без вести

Дональд Трамп объявил пылающую Калифорнию зоной стихийного бедствия -9

Дональд Трамп объявил пылающую Калифорнию зоной стихийного бедствия -11

# Пожар # Дональд Трамп # Фотофакт

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