Дональд Трамп объявил пылающую Калифорнию зоной стихийного бедствия

Новости США. С 8 ноября на территории штата действовал режим чрезвычайной ситуации, однако тех ресурсов, которыми можно было воспользоваться при режиме ЧП, оказалось недостаточно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. С 8 ноября на территории штата действовал режим чрезвычайной ситуации, однако тех ресурсов, которыми можно было воспользоваться при режиме ЧП, оказалось недостаточно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По последним данным жертвами природных пожаров стали более 40 человек. Свыше 200 числятся пропавшими без вести. Уничтожены тысячи зданий.
Этот пожар по нанесенному ущербу и количеству погибших признан самым масштабным в истории страны.
В Калифорнии более 30 человек стали жертвами лесных пожаров, почти 230 жителей пропали без вести