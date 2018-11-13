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Сектор Газа и Израиль обменялись ракетными ударами: 3 погибших, более 50 пострадавших

13 ноября 2018 10:11
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Новости мира. Обострение палестино-израильского конфликта: 370 ракет были запущены из сектора Газа по Израилю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сектор Газа и Израиль обменялись ракетными ударами: 3 погибших, более 50 пострадавших -1

Сотню из них удалось перехватить системе противовоздушной обороны страны. В ответ на атаку израильская армия нанесла удары по 150-ти целям в секторе Газа.

Сектор Газа и Израиль обменялись ракетными ударами: 3 погибших, более 50 пострадавших -4

В результате обстрелов погибли три человека. Количество пострадавших уточняется, но уже известно, что речь идет о десятках раненых.

Сектор Газа и Израиль обменялись ракетными ударами: 3 погибших, более 50 пострадавших -7

Для безопасности граждан 13 ноября на враждующих территориях отменены занятия в школах.

# Взрыв # Фотофакт

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