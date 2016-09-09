КНДР провела пятые ядерные испытания – крупнейшие за всю историю Северной Кореи

Новости Северной Кореи. КНДР провела уже пятые ядерные испытания. Они стали крупнейшими за всю историю Северной Кореи. На этот раз мощность взорванной бомбы могла составлять 10 килотонн. Сейсмическая активность была настолько сильной, что колебания ощутили даже жители приграничного с КНДР района российского Приморья.

Информацию о новых испытаниях подтвердили в Пхеньяне. Центральное телевидение сообщило, что страна продолжит курс на дальнейшее развитие ядерной программы. По проблеме проведенного КНДР ядерного испытания Совет безопасности ООН проведет сегодня экстренное заседание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.