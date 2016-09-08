Около горнолыжного курорта в Словакии разбился медицинский вертолет: 4 человека, в том числе двое детей, погибли

Новости Словакии. В горах Словакии, неподалеку от горнолыжного курорта Банска-Быстрица, разбился медицинский вертолет. Четверо находившихся на его борту людей погибли, в том числе двое врачей.

Машина отправилась в путь ночью, чтобы оказать срочную помощь мужчине, повредившему ногу: помочь самим врачам и вертолетчикам не удалось – лишь несколько часов тому назад были найдены тела погибших. Теперь словацкие спасатели пытаются организовать работы на месте аварии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.