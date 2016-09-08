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В Гватемале оползень похоронил под собой индейскую деревушку: 9 человек погибли

08 сентября 2016 06:34
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Новости Гватемалы. В Гватемале, неподалеку от столицы страны «Гватемала-сити, оползень похоронил под собой небольшую индейскую деревушку. Погибли, по меньшей мере, девять человек, двое числятся пропавшими без вести. Почти сотня крестьян лишилась крыши над головой. Спасательные работы продолжаются, но надежд на спасение людей практически не осталось.

Инцидент был вызван многодневными проливными дождями, которые обрушил на страну пришедший с простором Тихого океана циклон. Стихийное бедствие уже унесло несколько сотен жизней в соседних с Гватемалой Мексике, Гондурасе, Сальвадоре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Природные катаклизмы

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