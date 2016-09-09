Более 100 человек оказались заблокированными на фуникулере над ледниками горы Монблан на высоте более 3 км

На неисправном фуникулере оказались заблокированы более 100 человек. Инцидент произошел над ледниками горы Монблан на высоте более 3 тысяч метров. Спасателям на вертолете удалось эвакуировать большую часть людей, но наступление ночи и сложные метеорологические условия прервали операцию.

В кабинках над пропастью были вынуждены провести ночь более 30 человек. Их обеспечили одеялами и едой. Сегодня механикам удалось запустить фуникулер и спасти оставшихся туристов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.