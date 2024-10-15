КНДР подорвала дороги, ведущие в Республику Корея

На своей стороне границы Северная Корея подорвала участки двух автодорог между Кореями. Об этом пишет РИА Новости.

Кроме того, Северная Корея намерена перекрыть все авто- и железные дороги, ведущие в Южную Республику, и усилить фортификационные сооружения.

Ранее КНДР обвинила Южную Республику в запуске БПЛА на свою территорию. Военные Южной Кореи отвергают заявления о запуске дронов, а Северная Корея в качестве доказательств приводит фотографии, полученные с помощью тепловизионных приборов. При этом Южная Корея усилила наблюдение и повысила готовность.