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КНДР подорвала дороги, ведущие в Республику Корея

15 октября 2024 07:31
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На своей стороне границы Северная Корея подорвала участки двух автодорог между Кореями. Об этом пишет РИА Новости.

Кроме того, Северная Корея намерена перекрыть все авто- и железные дороги, ведущие в Южную Республику, и усилить фортификационные сооружения. 

Ранее КНДР обвинила Южную Республику в запуске БПЛА на свою территорию. Военные Южной Кореи отвергают заявления о запуске дронов, а Северная Корея в качестве доказательств приводит фотографии, полученные с помощью тепловизионных приборов. При этом Южная Корея усилила наблюдение и повысила готовность.

# Международная политика

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