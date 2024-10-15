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Экономика Германии входит в фазу умеренной рецессии

15 октября 2024 07:28
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Постоянные закупки вооружения довели европейские производства до масштабного кризиса. Немецкая экономика вступает в фазу умеренной рецессии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экономика Германии входит в фазу умеренной рецессии-2

Наступившая слабость экономики в значительной степени объясняется прекращением поставок российских энергоносителей, разочаровывающим экспортным спросом со стороны Китая, проблемами автопроизводителей и нехваткой квалифицированных рабочих. При этом правительство не предпринимает каких-либо стратегических мер для реабилитации положения.

# Кризис в ЕС

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