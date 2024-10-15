Постоянные закупки вооружения довели европейские производства до масштабного кризиса. Немецкая экономика вступает в фазу умеренной рецессии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Постоянные закупки вооружения довели европейские производства до масштабного кризиса. Немецкая экономика вступает в фазу умеренной рецессии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Наступившая слабость экономики в значительной степени объясняется прекращением поставок российских энергоносителей, разочаровывающим экспортным спросом со стороны Китая, проблемами автопроизводителей и нехваткой квалифицированных рабочих. При этом правительство не предпринимает каких-либо стратегических мер для реабилитации положения.