В ближайшие годы Рига встанет перед вызовом, как сохранить автомобильные дороги. Евросоюз перестанет выделять деньги для строительства и ремонта автострад в Латвии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такие ограничения приведут к увеличению национального финансирования сектора, так как построенные за европейские средства трассы надо поддерживать в достойном состоянии, а также прокладывать новые пути. Но денег у латвийских властей на это нет. Правительство занято более важными вопросами, по их мнению.

Например, сейчас политики перестраивают экономику на военные рельсы, совсем на заботясь о нуждах собственных граждан.