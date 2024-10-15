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ЕС перестанет выделять деньги для строительства и ремонта автострад в Латвии

15 октября 2024 06:21
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В ближайшие годы Рига встанет перед вызовом, как сохранить автомобильные дороги. Евросоюз перестанет выделять деньги для строительства и ремонта автострад в Латвии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЕС перестанет выделять деньги для строительства и ремонта автострад в Латвии-2

Такие ограничения приведут к увеличению национального финансирования сектора, так как построенные за европейские средства трассы надо поддерживать в достойном состоянии, а также прокладывать новые пути. Но денег у латвийских властей на это нет. Правительство занято более важными вопросами, по их мнению. 

Например, сейчас политики перестраивают экономику на военные рельсы, совсем на заботясь о нуждах собственных граждан.

# Кризис в ЕС

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