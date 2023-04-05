Клинтон сожалеет, что заставил Киев отказаться от ядерного оружия

Бывший глава Белого дома Билл Клинтон выразил сожаление, что убедил Украину отказаться от ядерного оружия в 1994 году во время подписания Будапештского меморандума.

Экс-президент США уверен, что, если бы у Украины было свое ядерное оружие, то украинского конфликта сейчас бы не было. Россия бы на это не пошла, приводит его слова РИА Новости.

Ранее сообщалось, что на сайте президента Украины Зеленского появилась петиция с требованием разместить на украинской территории ядерное оружие США. Зампредседателя Совбеза РФ Медведев в ответ на это допустил появление в Российской Федерации петиции о превентивном ядерном ударе.