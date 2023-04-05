Прямой эфир

Клинтон сожалеет, что заставил Киев отказаться от ядерного оружия

05 апреля 2023 08:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Бывший глава Белого дома Билл Клинтон выразил сожаление, что убедил Украину отказаться от ядерного оружия в 1994 году во время подписания Будапештского меморандума.

Экс-президент США уверен, что, если бы у Украины было свое ядерное оружие, то украинского конфликта сейчас бы не было. Россия бы на это не пошла, приводит его слова РИА Новости.

Ранее сообщалось, что на сайте президента Украины Зеленского появилась петиция с требованием разместить на украинской территории ядерное оружие США. Зампредседателя Совбеза РФ Медведев в ответ на это допустил появление в Российской Федерации петиции о превентивном ядерном ударе.

# Международная политика # Билл Клинтон # Дмитрий Медведев

Другие новости рубрики

Все новости
Президент Зеленский прибыл с официальным визитом в Польшу
05 апреля 2023 08:28

Президент Зеленский прибыл с официальным визитом в Польшу

Рогов заявил о готовности Украины к наступлению на Запорожском направлении
05 апреля 2023 08:06

Рогов заявил о готовности Украины к наступлению на Запорожском направлении

В Камбодже проводят гонки на повозках с волами в преддверии местного Нового года
05 апреля 2023 07:43

В Камбодже проводят гонки на повозках с волами в преддверии местного Нового года