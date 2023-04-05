Прямой эфир

В Египте появился тематический крытый парк с залом для необычных селфи

05 апреля 2023 07:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Египта. В Каире придумали, как разнообразить аккаунты в социальных сетях. В столице Египта появился тематический крытый парк. И главная его фишка – зал селфи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это множество комнат с разным интерьером, где создаются крутые, смешные, забавные фотографии для соцсетей гостей.

В Египте появился тематический крытый парк с залом для необычных селфи -1

Луна Акбейк, посетительница парка:
Мы были очень счастливы в этом месте. Это что-то очень новое, чего раньше не делали в Египте. Я сделала много фотографий, и каждая комната была разной. Персонал был приветливым, и в целом это был отличный опыт.

В Египте появился тематический крытый парк с залом для необычных селфи -4

Египет не первооткрыватель в этом деле. Такие комнаты есть в разных странах мира. Вот и местные жительницы – две сестры Абдель Азиз – вдохновились подобными развлечениями и привезли идею на родину.

# Необычное # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Парижане голосуют за запрет электросамокатов в городе
05 апреля 2023 07:39

Парижане голосуют за запрет электросамокатов в городе

32 дня в одиночестве. В Мексике спортсменка решила месяц провести на вулкане Орисаба
05 апреля 2023 07:37

32 дня в одиночестве. В Мексике спортсменка решила месяц провести на вулкане Орисаба

Сильные ливни затопили несколько городов в Перу
05 апреля 2023 07:24

Сильные ливни затопили несколько городов в Перу