32 дня в одиночестве. В Мексике спортсменка решила месяц провести на вулкане Орисаба
32 дня в одиночестве на самой высокой горе Мексики – спортсменка Перла Лопес отправилась в путешествие. Альпинистка хочет стать первой женщиной, которая месяц пробудет на вулкане Орисаба, высота которого 5,5 тысячи метров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Перла Лопес, спортсменка:
Мне всегда нравилось делать что-то необычное – то, на что мало кто осмеливается.
Живет Перла на 15 метров ниже вершины, там спортсменка разбила палатку и еженедельно встречает гостей. Ей приносят еду и чистую одежду, а медики проверяют состояние здоровья. Спуститься на землю альпинистке предстоит только 20 апреля.