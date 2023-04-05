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32 дня в одиночестве. В Мексике спортсменка решила месяц провести на вулкане Орисаба

05 апреля 2023 07:37
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32 дня в одиночестве на самой высокой горе Мексики – спортсменка Перла Лопес отправилась в путешествие. Альпинистка хочет стать первой женщиной, которая месяц пробудет на вулкане Орисаба, высота которого 5,5 тысячи метров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

32 дня в одиночестве. В Мексике спортсменка решила месяц провести на вулкане Орисаба-1

Перла Лопес, спортсменка:
Мне всегда нравилось делать что-то необычное – то, на что мало кто осмеливается.

32 дня в одиночестве. В Мексике спортсменка решила месяц провести на вулкане Орисаба-4

Живет Перла на 15 метров ниже вершины, там спортсменка разбила палатку и еженедельно встречает гостей. Ей приносят еду и чистую одежду, а медики проверяют состояние здоровья. Спуститься на землю альпинистке предстоит только 20 апреля.

# Туризм # Фотофакт

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