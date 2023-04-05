32 дня в одиночестве. В Мексике спортсменка решила месяц провести на вулкане Орисаба

32 дня в одиночестве на самой высокой горе Мексики – спортсменка Перла Лопес отправилась в путешествие. Альпинистка хочет стать первой женщиной, которая месяц пробудет на вулкане Орисаба, высота которого 5,5 тысячи метров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Перла Лопес, спортсменка:

Мне всегда нравилось делать что-то необычное – то, на что мало кто осмеливается.