В Молдове и Болгарии 13 ноября проходят вторые туры президентских выборов

Новости Молдовы. В Молдове 13 ноября выбирают Президента. Во втором туре за пост главы государства ведут борьбу социалист Игорь Додон, который выступает за стратегическое партнерство с Россией, и председатель Партии «Действие и солидарность» Майя Санду. Она высказывается за интеграцию с ЕС.

Новости Болгарии. Второй тур выборов Президента проходит и в Болгарии. Борьбу здесь продолжают кандидат от правящей партии Цецка Цачева и экс-главком ВВС Румен Радев, которого поддерживают социалисты. Для победы нужно набрать больше голосов, чем соперник. Порога явки нет, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.