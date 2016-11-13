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В Молдове и Болгарии 13 ноября проходят вторые туры президентских выборов

13 ноября 2016 11:10
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Новости Молдовы. В Молдове 13 ноября выбирают Президента. Во втором туре за пост главы государства ведут борьбу социалист Игорь Додон, который выступает за стратегическое партнерство с Россией, и председатель Партии «Действие и солидарность» Майя Санду. Она высказывается за интеграцию с ЕС.

Новости Болгарии. Второй тур выборов Президента проходит и в Болгарии. Борьбу здесь продолжают кандидат от правящей партии Цецка Цачева и экс-главком ВВС Румен Радев, которого поддерживают социалисты. Для победы нужно набрать больше голосов, чем соперник. Порога явки нет, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

# Выборы

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