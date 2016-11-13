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Во Франции почтили память жертв ноябрьских терактов 2015 года

13 ноября 2016 11:04
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Новости Франции. Франция чтит память погибших при терактах в Париже год назад. В каждом из мест, где прогремели взрывы, откроют мемориальные доски с именами жертв. Одна из них появится на здании концертного зала «Батаклан».

Там накануне состоялся первый после теракта концерт, в котором выступил известный британский певец Стинг. Память погибших минутой молчания почтили футболисты и тысячи зрителей на стадионе «Стад де Франс» в пригороде Парижа – именно здесь подорвали себя три смертника. Напомним, год назад от рук террористов погибли 130 человек, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

# Теракт

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