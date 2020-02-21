Клінічныя выпрабаванні вакцыны супраць каранавірусу пачнуцца ў Кітаі ў красавіку

Навіны Кітая. Клінічныя выпрабаванні вакцыны супраць каранавірусу пачнуцца ў Кітаі напрыканцы красавіка. Прэпарат яшчэ не дапрацаваны, паведамілі ў праграме Новости «24 часа» на СТВ.
Навіны Кітая. Клінічныя выпрабаванні вакцыны супраць каранавірусу пачнуцца ў Кітаі напрыканцы красавіка. Прэпарат яшчэ не дапрацаваны, паведамілі ў праграме Новости «24 часа» на СТВ.
Працэс стварэння даволі складаны і працяглы, таму што хвароба зусім новая. Паралельна з Кітаем над стварэннем вакцыны працуюць яшчэ некалькі краін. Сітуацыя ў эпіцэнтры эпідэміі за апошнія дні крыху стабілізавалася.
Рост колькасці загінуўшых і тых, хто заразіўся, значна знізіўся. Па апошняй інфармацыі, каранавірус падцверджаны ў 75 тысяч чалавек. Больш за 2,2 тысячы грамадзян загінулі. Перамагчы хваробу змаглі звыш 18 тысяч пацыентаў.
Усіх людзей, якія прыбываюць з КНР, адпраўляюць на двухтыднёвы карантын. Але такая сітуацыя задавальняе не ўсіх. У Палтаўскай вобласці, куды павінны былі даставіць вывезеных з Кітая ўкраінцаў і грамадзян іншых краін, адбыліся сутыкненні з паліцыяй. Мясцовыя жыхары, якія баяліся за сваё здароўе, перакрылі дарогу. А пасля закідалі каменнем аўтобусы с эвакуіраванымі. Праваахоўнікі разагналі пратэстуючых. Не абыйшлося без пацярпелых. Некалькі чалавек затрымалі.