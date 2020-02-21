У Партугаліі легалізавалі эўтаназію

Адну з петыцый падпісалі сотні лекараў. На думку прыхільнікаў эўтаназіі, у пацыентаў, палепшыць стан якіх немагчыма, павінна быць легальная магчымасць спыніць пакуты. У 2018 улады ўжо разглядалі падобную ініцыятыву, аднак тады парламент яе адхіліў.