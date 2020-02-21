Прямой эфир

У Партугаліі легалізавалі эўтаназію

21 февраля 2020 08:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Навіны Партугаліі. Эўтаназію легалізавалі ў Партугаліі. Адпаведны законапраект 20 лютага большасцю галасоў зацвердзіў парламент, паведамілі ў праграме Новости «24 часа» на СТВ.

У Партугаліі легалізавалі эўтаназію-1

Раней некалькі грамадскіх груп накіравалі петыцыі з просьбай дазволіць невылечна хворым людзям сысці з жыцця з дапамогай медыцынскага персаналу.

У Партугаліі легалізавалі эўтаназію-4

Адну з петыцый падпісалі сотні лекараў. На думку прыхільнікаў эўтаназіі, у пацыентаў, палепшыць стан якіх немагчыма, павінна быць легальная магчымасць спыніць пакуты. У 2018 улады ўжо разглядалі падобную ініцыятыву, аднак тады парламент яе адхіліў. 

У Партугаліі легалізавалі эўтаназію-7

# Эвтаназия # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
У ЗША на дарозе выбухнуў бензавоз. Усе бліжэйшыя аўтатрасы перакрыты
21 февраля 2020 08:27

У ЗША на дарозе выбухнуў бензавоз. Усе бліжэйшыя аўтатрасы перакрыты

Из Уханя в Харьков доставили 70 человек
20 февраля 2020 20:41

Из Уханя в Харьков доставили 70 человек

Пять вагонов сошли с рельсов в Австралии: есть погибшие
20 февраля 2020 14:10

Пять вагонов сошли с рельсов в Австралии: есть погибшие