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Кларксон предложил назначить Путина премьером Великобритании

17 февраля 2025 07:49
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Британский телевизионный ведущий Джереми Кларксон заявил, что хотел бы видеть любого мирового лидера на посту премьер-министра Великобритании вместо Кира Стармера, в том числе и президента России Владимира Путина. Об этом пишет РИА Новости.

Кларксон предложил назначить Путина премьером Великобритании-1

Фото: kremlin.ru

В колонке для The Sunday Times он назвал действующего премьер-министра «имбецилом». Ранее Кларксон критиковал Стармера за политику в отношении налога на наследование и осмеивал его участие в саммите по изменению климата.

# Международная политика # Кир Стармер # Владимир Путин

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