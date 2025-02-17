Кларксон предложил назначить Путина премьером Великобритании

Британский телевизионный ведущий Джереми Кларксон заявил, что хотел бы видеть любого мирового лидера на посту премьер-министра Великобритании вместо Кира Стармера, в том числе и президента России Владимира Путина. Об этом пишет РИА Новости.

В колонке для The Sunday Times он назвал действующего премьер-министра «имбецилом». Ранее Кларксон критиковал Стармера за политику в отношении налога на наследование и осмеивал его участие в саммите по изменению климата.