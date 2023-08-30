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Китайский центр исследования гигантских панд поделился забавными кадрами. Посмотрите на этих милых животных

30 августа 2023 08:59
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Новости Китая. Центр исследования гигантских панд снова делится забавными кадрами. В главных ролях, конечно, юные, подопечные родом из провинции Сычуань, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На этот раз видео рассказывает о пищевых привычках животных.

Китайский центр исследования гигантских панд поделился забавными кадрами. Посмотрите на этих милых животных -1

Так, одни попивают молоко из бутылочек. Как шутят пользователи в соцсетях, здесь панды напоминают новорожденных. Ну а более взрослые представители находятся в ожидании бамбука. Спустя пару минут медвежата получили любимое лакомство. И хотя здесь его явно в избытке, набросились на него животные с жадностью. Помогая себе есть даже задними лапами.

# Животные # Новости Китая # Фотофакт

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