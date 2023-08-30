Китайский центр исследования гигантских панд поделился забавными кадрами. Посмотрите на этих милых животных

Новости Китая. Центр исследования гигантских панд снова делится забавными кадрами. В главных ролях, конечно, юные, подопечные родом из провинции Сычуань, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На этот раз видео рассказывает о пищевых привычках животных.

Так, одни попивают молоко из бутылочек. Как шутят пользователи в соцсетях, здесь панды напоминают новорожденных. Ну а более взрослые представители находятся в ожидании бамбука. Спустя пару минут медвежата получили любимое лакомство. И хотя здесь его явно в избытке, набросились на него животные с жадностью. Помогая себе есть даже задними лапами.