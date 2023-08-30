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Собаки помогают немецким археологам находить сокровища на местах раскопок

30 августа 2023 08:56
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Новости Германии. Если с другом вышел в путь, дорога не просто веселей, но и интереснее, даже богаче. Собаки помогают немецким археологам находить сокровища на местах раскопок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Два года животных обучали в специализированных центрах, и теперь они носят гордый статус ищеек. По словам кинологов, собаки успешно находят захоронения в 90 % случаев и способны чувствовать запах костей на глубине до 14 метров.

Собаки помогают немецким археологам находить сокровища на местах раскопок-1

Дитмар Крепел, кинолог:
Собака обыскивает ограниченную территорию. Начальный поиск дает нам определенные данные. Она может сразу начать лаять. Затем вторая собака выходит на поиски. Это делается, чтобы проверить результат первой.

Собаки помогают немецким археологам находить сокровища на местах раскопок-4

Для группы археологов-любителей собаки – незаменимые помощники. Техника стоит дорого. К тому же, с ней не поговоришь и не поиграешь. А четвероногий любимец не просто отличный напарник, но и верный друг.

# Животные # Новости Германии # Фотофакт

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