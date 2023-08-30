Новости Германии. Если с другом вышел в путь, дорога не просто веселей, но и интереснее, даже богаче. Собаки помогают немецким археологам находить сокровища на местах раскопок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Два года животных обучали в специализированных центрах, и теперь они носят гордый статус ищеек. По словам кинологов, собаки успешно находят захоронения в 90 % случаев и способны чувствовать запах костей на глубине до 14 метров.