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Чемпионат по боям в мясной подливе прошёл в Британии

30 августа 2023 08:58
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Новости Великобритании. Необычный чемпионат мира прошел в Британии. Драка под мясным соусом едва ли напоминает знакомые соревнования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Однако для местных – это вполне привычное зрелище. Ведь мероприятие ежегодное. Чемпионат по боям в мясной подливе прошел в английском графстве Ланкашир. На победу в состязаниях претендовали и мужчины, и женщины.

Чемпионат по боям в мясной подливе прошёл в Британии-1

Ант Макгинли, победитель соревнований:
Я готов. Я не боюсь грязи. Я приехал за победой. Я лев.

Чемпионат по боям в мясной подливе прошёл в Британии-4

Уже 15 лет желающие побороться за чемпионский титул приезжают в Англию в конце лета. За это время у мероприятия появилась не одна традиция. Например, поливать зрителей и участников водой из шланга. Для одних – это способ повеселиться. А для других – смыть с себя следы ожесточенной битвы.

# Необычное # Новости Великобритании # Фотофакт

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