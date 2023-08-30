Чемпионат по боям в мясной подливе прошёл в Британии
Новости Великобритании. Необычный чемпионат мира прошел в Британии. Драка под мясным соусом едва ли напоминает знакомые соревнования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Однако для местных – это вполне привычное зрелище. Ведь мероприятие ежегодное. Чемпионат по боям в мясной подливе прошел в английском графстве Ланкашир. На победу в состязаниях претендовали и мужчины, и женщины.
Ант Макгинли, победитель соревнований:
Я готов. Я не боюсь грязи. Я приехал за победой. Я лев.
Уже 15 лет желающие побороться за чемпионский титул приезжают в Англию в конце лета. За это время у мероприятия появилась не одна традиция. Например, поливать зрителей и участников водой из шланга. Для одних – это способ повеселиться. А для других – смыть с себя следы ожесточенной битвы.