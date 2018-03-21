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Евросоюз планирует ввести налог на иностранные IT-компании. Кто будет платить дополнительный налог?

21 марта 2018 13:05
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Новости Евросоюза. Евросоюз намерен ввести налог на иностранные IT-компании. Соответствующий законопроект представила еврокомиссия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дополнительные поборы чиновники хотят взимать с фирм, годовая выручка которых по миру составляет более 750 миллионов евро и с оборотом свыше 50 миллионов по странам-участницам ЕС. От последней суммы, в соответствии с документом, высокотехнологические гиганты должны будут уплачивать 3 % годовых.

Нововведения могут коснуться в том числе и белорусских разработчиков. Например, крупной американской компании EPAM Sistems, которая является резидентом Белорусского парка высоких технологий, а также зарегистрированного на Кипре предприятия Wargaming.

# It-технологии # Фотофакт

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