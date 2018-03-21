В нападении участвовали две ученицы. Стали известны новые подробности стрельбы в шадринской школе

Новости России. Новые подробности ЧП в Шадринске, где 13-летняя девочка расстреляла одноклассников. Как выяснило следствие, нападение было спланировано и участие в нем принимали две ученицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пока одна отвлекала учителя, вторая открыла огонь из пневматического пистолета. Оружие принадлежит отцу девочки. В результате пострадали семь подростков. Сейчас с ними работают психологи.

Стали известны и мотивы поступка. По предварительным данным, причиной стал конфликт в классе.