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В нападении участвовали две ученицы. Стали известны новые подробности стрельбы в шадринской школе

21 марта 2018 14:47
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Новости России. Новые подробности ЧП в Шадринске, где 13-летняя девочка расстреляла одноклассников. Как выяснило следствие, нападение было спланировано и участие в нем принимали две ученицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В нападении участвовали две ученицы. Стали известны новые подробности стрельбы в шадринской школе-1

Пока одна отвлекала учителя, вторая открыла огонь из пневматического пистолета. Оружие принадлежит отцу девочки. В результате пострадали семь подростков. Сейчас с ними работают психологи.

Стали известны и мотивы поступка. По предварительным данным, причиной стал конфликт в классе.

# Фотофакт # Покушение

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