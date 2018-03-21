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Прах Стивена Хокинга захоронят в Вестминстерском аббатстве 31 марта

21 марта 2018 13:11
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Новости Великобритании. Прах всемирно известного физика-теоретика Стивена Хокинга захоронят в Вестминстерском аббатстве рядом с Чарльзом Дарвином и Исааком Ньютоном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прах Стивена Хокинга захоронят в Вестминстерском аббатстве 31 марта-1

Этот монастырь – традиционное место коронации и захоронения правителей Британии, где с разрешения королевской семьи хоронят лишь наиболее выдающихся деятелей науки и культуры.

Похороны пройдут 31 марта, а поминальная служба состоится 1 апреля в церкви Святой Марии, расположенной неподалеку от университета, где ученый преподавал более 50 лет.

Прах Стивена Хокинга захоронят в Вестминстерском аббатстве 31 марта-4

# Фотофакт # Некролог

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