Прах Стивена Хокинга захоронят в Вестминстерском аббатстве 31 марта

Новости Великобритании. Прах всемирно известного физика-теоретика Стивена Хокинга захоронят в Вестминстерском аббатстве рядом с Чарльзом Дарвином и Исааком Ньютоном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этот монастырь – традиционное место коронации и захоронения правителей Британии, где с разрешения королевской семьи хоронят лишь наиболее выдающихся деятелей науки и культуры.

Похороны пройдут 31 марта, а поминальная служба состоится 1 апреля в церкви Святой Марии, расположенной неподалеку от университета, где ученый преподавал более 50 лет.