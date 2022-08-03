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Китайская армия начала массовые военные учения с боевыми стрельбами у берегов Тайваня

03 августа 2022 10:08
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Вооруженные силы КНР начали массовые военные учения с боевыми стрельбами. Это ответная реакция на приезд спикера Палаты представителей США на Тайвань, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Китайская армия начала массовые военные учения с боевыми стрельбами у берегов Тайваня-1

Кроме того, Пекин приостановил некоторые совместные проекты со Штатами и ввел санкции против Тайбэя. Во время своего визита Нэнси Пелоси встретилась с главой тайваньской администрации и с представителями правящей Демократической прогрессивной партии.

Стоит отметить, что сам Вашингтон не поддерживает независимость острова и выступает против каких-либо односторонних изменений статус-кво любой стороны. Об этом заявил представитель Совета нацбезопасности Белого дома. Озабоченность КНР в отношении деструктивных действий Вашингтона разделяет и Беларусь. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел нашей страны.

# Международная политика # Нэнси Пелоси # Фотофакт

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