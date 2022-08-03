Китайская армия начала массовые военные учения с боевыми стрельбами у берегов Тайваня

Вооруженные силы КНР начали массовые военные учения с боевыми стрельбами. Это ответная реакция на приезд спикера Палаты представителей США на Тайвань, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кроме того, Пекин приостановил некоторые совместные проекты со Штатами и ввел санкции против Тайбэя. Во время своего визита Нэнси Пелоси встретилась с главой тайваньской администрации и с представителями правящей Демократической прогрессивной партии.

Стоит отметить, что сам Вашингтон не поддерживает независимость острова и выступает против каких-либо односторонних изменений статус-кво любой стороны. Об этом заявил представитель Совета нацбезопасности Белого дома. Озабоченность КНР в отношении деструктивных действий Вашингтона разделяет и Беларусь. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел нашей страны.