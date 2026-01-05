Китай установил мировой рекорд, разогнав поезд на магнитной подушке до 700 км/ч за две секунды

Китай установил мировой рекорд в технологии магнитной левитации поездов. Инженерам удалось разогнать вагон массой в одну тонну до 700 километров в час всего за две секунды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Исследователи из Университета национальной обороны Народно-освободительной армии Китая ставили эксперимент на магнитной трассе протяженностью 400 метров. Китайский испытательный состав также успешно и безопасно осуществил остановку. Этот прорыв стал результатом 10 лет исследований.

Ли Цзе, сотрудник Университета национальной обороны Народно-освободительной армии Китая:

Успех нашей сверхвысокоскоростной сверхпроводящей системы на магнитной подвеске даст мощный импульс развитию всей отрасли маглев в Китае. Наша команда планирует развивать передовые направления, такие как вакуумный маглев-транспорт для сверхвысоких скоростей, испытания аэрокосмической техники и разработка систем электромагнитного запуска. Это поспособствует глубокой интеграции промышленности, науки и образования, а также укрепит потенциал для независимых инноваций в области оборонных технологий.

Команда преодолела ряд ключевых инженерных проблем: от создания системы электромагнитного ускорения для сверхвысоких скоростей до разработки технологий мгновенного накопления и преобразования энергии высокой мощности. Таким образом, теперь КНР входит в число мировых лидеров в области технологии маглев.