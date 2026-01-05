В Греции полностью закрыли воздушное пространстве из-за сбоя радиочастот

В Греции произошел серьезный сбой в системе радиосвязи, который парализовал работу аэропортов и оставил тысячи пассажиров в ожидании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С раннего утра авиасообщение оказалось нарушено – полеты внутри страны и за ее пределами были приостановлены. По данным гражданской авиации Греции, часть транзитных рейсов продолжала обслуживаться, однако для безопасности были введены строгие ограничения на взлеты и посадки. В итоге десятки рейсов сорвались. На картах авиатрекеров – пустое небо, а терминалы аэропорта Афин переполнены.

Валанда Псарра:

Мы летели на Родос, прибыли на остров, почти приземлились, но самолет снова набрал скорость и вернулся в Афины. С того момента у нас нет никакой информации, все говорят, что нам сообщат, но никто не появился, нам не предложили даже стакана воды, с нами малыши, коляски, наш багаж и все остальное. Мы просто ждем.

Диа Вуру:

Мы пробыли здесь более трех часов из-за технической неполадки. И пока мы ждали возможности вылететь в обычном режиме, нам сказали, что рейс снова отменяется из-за плохой погоды.

Представители Ассоциации авиадиспетчеров сообщили, что причиной стала неисправность центральных радиочастотных систем в Афинах и Македонии – крупнейшем центре управления воздушным движением страны. Именно он контролирует обширный регион полетов над греческой территорией. Причины сбоя пока не ясны. Власти пообещали восстановить работу систем и нормализовать авиасообщение в кратчайшие сроки.