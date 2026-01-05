Актриса Александра Скачкова из «Слова пацана» умерла в возрасте 52 лет от рака

В возрасте 53 лет скончалась актриса Александра Березовец-Скачкова. Она родилась 21 марта 1973 года в Мурманске и умерла 3 января 2026 года. Об этом пишет ТАСС.

Березовец-Скачкова известна по роли в сериале «Слово мальчика. Кровь на асфальте», а также снималась в проектах «СуперИвановы», «Соколова подозревает всех», «Восьмой участок» и «Арбатские тайны».

За свою творческую карьеру сыграла около 90 ролей в кино и на телевидении. В 1995 году окончила Школу-студию МХАТ, где обучалась у Покровской.

Фото: pixabay